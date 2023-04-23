Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф НБА. Филадельфия выигрывает серию у Бруклина, Финикс увеличивает отрыв от Клипперс
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" - "Филадельфия"
88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30)
"Филадельфия" выиграла серию 4-0 и вышла в 1/4 финала
"Клипперс" - "Финикс"
100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29)
Счет в серии 1-3
"Майами" – "Милвоки"
121:99 (29:21, 37:32, 28:26, 27:20)
Счет в серии 2-1
"Лейкерс" - "Мемфис"
111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33)
Счет в серии 2-1
Популярное сейчас
- Ничья в Классическом, новый тренер Динамо, проблемы Баварии. Главные новости за 22 апреля
- Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола
- Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона
- Кевин Дюрант назвал MVP сезона
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО