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Плей-офф НБА. Филадельфия выигрывает серию у Бруклина, Финикс увеличивает отрыв от Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

Плей-офф НБА. Филадельфия выигрывает серию у Бруклина, Финикс увеличивает отрыв от Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" - "Филадельфия"

88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30)

"Филадельфия" выиграла серию 4-0 и вышла в 1/4 финала

"Клипперс" - "Финикс"

100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29)

Счет в серии 1-3

"Майами" – "Милвоки"

121:99 (29:21, 37:32, 28:26, 27:20)

Счет в серии 2-1

"Лейкерс" - "Мемфис"

111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33)

Счет в серии 2-1

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В статье: НБА плей-офф НБА
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