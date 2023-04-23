  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сестра Кавая Леонарда пожизненно осуждена судом США
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестра Кавая Леонарда пожизненно осуждена судом США

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Сил и терпения семье

Сестра Кавая Леонарда пожизненно осуждена судом США

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В семью игрока "Клипперс" Кавая Леонарда пришла трагическая весть. Сестра знаменитого баскетболиста Кимеша Уильямс пожизненно осуждена судом США.

В 2019 году она вместе со своей подругой Кэндис Таунселл ограбили 84-летнюю женщину. Произошло это в туалете одного из американских казино. Пара грабителей забрали у потерпевшей сумочку, а перед этим нанесли ей черепно-мозговую травму. Через несколько дней женщина скончалась в одной из больниц.

В феврале суд признал Кимешу и Кэндис виновными в преступлении по статье "Убийство первой тяжести, ограбление и жестокое обращение с пожилыми людьми".

Вчера суд приговорил грабителей и убийц к пожизненному заключению.

Отметим, что в 2008 году отец Кавая и Кимеши погиб, став жертвой убийства.

По теме
yellow-arrow
Данк Леброна – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф НБА
yellow-arrow
Плей-офф НБА. Филадельфия выигрывает серию у Бруклина, Финикс увеличивает отрыв от Клипперс
yellow-arrow
НБА. Данк Рэндела – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кавай Леонард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде