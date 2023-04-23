Сестра Кавая Леонарда пожизненно осуждена судом США

В семью игрока "Клипперс" Кавая Леонарда пришла трагическая весть. Сестра знаменитого баскетболиста Кимеша Уильямс пожизненно осуждена судом США.

В 2019 году она вместе со своей подругой Кэндис Таунселл ограбили 84-летнюю женщину. Произошло это в туалете одного из американских казино. Пара грабителей забрали у потерпевшей сумочку, а перед этим нанесли ей черепно-мозговую травму. Через несколько дней женщина скончалась в одной из больниц.

В феврале суд признал Кимешу и Кэндис виновными в преступлении по статье "Убийство первой тяжести, ограбление и жестокое обращение с пожилыми людьми".

Вчера суд приговорил грабителей и убийц к пожизненному заключению.

Отметим, что в 2008 году отец Кавая и Кимеши погиб, став жертвой убийства.