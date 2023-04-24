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Защитник Атланты Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован

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Баскетболист может пропустить один матч

Защитник Атланты Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован

фото - Getty Images

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Национальная баскетбольная ассоциация расследует инцидент с участием защитника "Атланты Хоукс" Деджонте Мюррея, который в концовке четвёртого матча плей-офф НБА Восточной конференции с "Бостон Селтикс" сказал что-то арбитру, выражая недовольство в агрессивной манере. Об этом информирует ESPN US.

Отмечается, что в аналогичных ситуациях НБА выписывала нарушителю одноматчевую дисквалификацию.

Напомним, "Атланта" уступила "Бостону" со счётом 121:129.

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В статье: Атланта Хоукс
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