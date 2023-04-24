Юта Джаз попытается обменять Луку Дончича

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта Джаз" заинтересована в приобретении разыгрывающего "Даллас Маверикс" словенца Луки Дончича, сообщает издание Sports Illustrated.

"Неизвестно, какое будущее у "Маверикс" и Луки, но команды кружат как акулы в воде. В частности, "Джаз" планируют преследовать Луку, если он станет свободен", – приводит ресурс слова анонимного источника из лиги.

Напомним, в текущем сезоне Дончич принял участие в 66 матчах, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.