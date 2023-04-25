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НБА. Лейкерс обыграли Мемфис благодаря Леброну, Майами оказался сильнее Милуоки
Результаты матчей плей-офф НБА
Фото: Sportscasting
25 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.
"Майами Хит" – "Милуоки Бакс" – 119:114, счёт в серии 3-1.
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Мемфис Гриззлиз" – 117:111 ОТ, счёт в серии 3-1.
В Лос-Анджелесе состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Мемфис Гриззлиз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн. В его активе 36 очков и семь подборов.
Решающий вклад в победу "Лейкерс" сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач.
Счёт в серии 3-1 в пользу команды из Калифорнии.
В паралельном матче исторический игру провёл форвард "Майами" Джимми Батлер. Он набрал сегодня 56 очков, тем самым не только обновив рекорд по результативности организации в отдельной игре плей-офф, но и повторив четвёртый результат в истории по этому показателю.
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