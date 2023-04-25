  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс обыграли Мемфис благодаря Леброну, Майами оказался сильнее Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс обыграли Мемфис благодаря Леброну, Майами оказался сильнее Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Лейкерс обыграли Мемфис благодаря Леброну, Майами оказался сильнее Милуоки

Фото: Sportscasting

Новина українською

25 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.

"Майами Хит" – "Милуоки Бакс" – 119:114, счёт в серии 3-1.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Мемфис Гриззлиз" – 117:111 ОТ, счёт в серии 3-1.

В Лос-Анджелесе состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Мемфис Гриззлиз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн. В его активе 36 очков и семь подборов.

Решающий вклад в победу "Лейкерс" сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач.

Счёт в серии 3-1 в пользу команды из Калифорнии.

В паралельном матче исторический игру провёл форвард "Майами" Джимми Батлер. Он набрал сегодня 56 очков, тем самым не только обновив рекорд по результативности организации в отдельной игре плей-офф, но и повторив четвёртый результат в истории по этому показателю.

По теме
yellow-arrow
Юта Джаз попытается обменять Луку Дончича
yellow-arrow
Яннис Адетокунбо сыграет в четвером матче с Майами Хит
yellow-arrow
Защитник Атланты Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде