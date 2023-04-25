Мэджик Джонсон: Леброн Джеймс спас Лейкерс

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американец Ирвин "Мэджик" Джонсон высказался о влиянии Леброна Джеймса на результат матча с "Мемфис Гриззлиз" (117:111 ОТ).

"Леброн Джеймс спас "Лейкерс" сегодня с королевским размахом, чтобы вывести свою команду вперёд со счётом 3-1 в серии", — написал Мэджик Джонсон на своей странице в социальной сети.

Решающий вклад в победу "Лейкерс" сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач. В конце основного времени Леброн исполнил лэй-ап на овертайм за 0,8 секунды до конца матча.