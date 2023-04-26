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НБА. Трипл-дабл Йокича принес победу Денверу, Финикс добыл тяжелую победу над Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

НБА. Трипл-дабл Йокича принес победу Денверу, Финикс добыл тяжелую победу над Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно три матча.

"Бостон Селтикс" – "Атланта Хоукс" – 117:119, счёт в серии 3-2.

"Денвер Наггетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 112:109, счёт в серии 4-1.

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 136:130, счёт в серии 4-1.

После этих матчей стала известна первая пара полуфинала Западной конференции — "Наггетс" встретятся в серии с "Санз".

Ярчайшее выступление продемонстрировал защитник "Санз" Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.

Сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 17 подборов и 12 ассистов.

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