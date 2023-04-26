Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Трипл-дабл Йокича принес победу Денверу, Финикс добыл тяжелую победу над Клипперс
Результаты матчей плей-офф
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно три матча.
"Бостон Селтикс" – "Атланта Хоукс" – 117:119, счёт в серии 3-2.
"Денвер Наггетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 112:109, счёт в серии 4-1.
"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 136:130, счёт в серии 4-1.
После этих матчей стала известна первая пара полуфинала Западной конференции — "Наггетс" встретятся в серии с "Санз".
Ярчайшее выступление продемонстрировал защитник "Санз" Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.
Сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 17 подборов и 12 ассистов.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023
- "Андрей, ну не чуди". Леоненко не согласен со словами Шевченко про Зинченко
- "Нет никакого предвзятого отношения", - в Setanta пояснили, чем руководствуются при выборе платформ для трансляций матчей УПЛ
- Мэджик Джонсон: Леброн Джеймс спас Лейкерс
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО