ВИДЕО. Трэй Янг забросил победный мяч за 1.8 секунды до конца матча

В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Атланту Хоукс".

Встреча закончилась со счётом 119:117 в пользу гостей паркета. Счёт в серии — 3-2 в пользу "Бостона".

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий защитник Трей Янг, он забросил победный трёхочковый бросок за 1,8 секунды до конца матча и набрал 38 очков и 13 результативных передач.