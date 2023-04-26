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ВИДЕО. Трэй Янг забросил победный мяч за 1.8 секунды до конца матча

Баскетбол
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Баскетболист принес победу своей команде

ВИДЕО. Трэй Янг забросил победный мяч за 1.8 секунды до конца матча

Фото: ESPN

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В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Атланту Хоукс".

Встреча закончилась со счётом 119:117 в пользу гостей паркета. Счёт в серии — 3-2 в пользу "Бостона".

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий защитник Трей Янг, он забросил победный трёхочковый бросок за 1,8 секунды до конца матча и набрал 38 очков и 13 результативных передач.

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В статье: Трэй Янг
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