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Форвард Клипперс Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок усугубил травму

Форвард Клипперс Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" американец Кавай Леонард получил разрыв мениска на старте четвертьфинальной серии плей-офф с "Финикс Санз", сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.

"Источники сообщают, что у звезды "Клипперс" Кавая Леонарда диагностирован разрыв мениска правого колена", – написал Чарания в социальных сетях.

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В статье: Кавай Леонард
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