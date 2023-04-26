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Форвард Клипперс Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок
Игрок усугубил травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" американец Кавай Леонард получил разрыв мениска на старте четвертьфинальной серии плей-офф с "Финикс Санз", сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.
"Источники сообщают, что у звезды "Клипперс" Кавая Леонарда диагностирован разрыв мениска правого колена", – написал Чарания в социальных сетях.
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