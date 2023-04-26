Прометей не сумел обыграть Тюрк Телеком в полуфинале Еврокубка

26 апреля состоялся матч Евробука, в котором "Прометей" сыграл "Тюрк Телекомом".

В дебюте поединка "красно-белые" действовали именно так, как нужно, позволив сопернику в первые 4 минуты набрать всего 5 очков. Комфортным было преимущество украинского клуба и по итогам первой четверти, однако на последних минутах гости начали находить свои броски.

Окончательно "Тюрк Телеком" "вошел в игру" после первого отдыха. На 15-й минуте номинальные гости трехочковым броском сократили отставание до минимума (26:27). Вторая четверть осталась за турецким клубом. Его игроки вышли на 50 процентов попаданий с периметра, что позволило команде установить свое лидерство. По итогам 20 минут игры турецкая команда ушла на большой перерыв в статусе лидера.

Далее лидировал "Тюрк Телеком", однако наша команда не дала оторваться сопернику. Заключительная 10 минутка оказалась решающей, в которой сильнее оказался "Тюрк Телеком", хотя у "Прометея" был еще один шанс не только спасти матч, но и выиграть его, однако этот шанс не был использован.

26 апреля. 7DAYS EuroCup. 1/2 финала.

БК "Прометей" – БК "Тюрк Телеком Анкара" (Турция) – 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15).