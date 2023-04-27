НБА. Майами одолел Милуоки, Никс выбил Кавальерс

27 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно четыре матча.

"Кливленд Кавальерс" – "Нью-Йорк Никс" – 95:106, счёт в серии 1-4

"Мемфис Гриззлиз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 116:99, счёт в серии 2-3

"Милуоки Бакс" – "Майами Хит" – 126:128, счёт в серии 1-4

"Сакраменто Кингз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 116:123, счёт в серии 2-3

В матче "Сакраменто Кингз" и "Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри отметился 31 очком, двумя подборами и восемью передачами. Также отличился американский защитник Клэй Томпсон. Он заработал 25 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу.

"Хит" стали четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом.