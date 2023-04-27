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Мэджик Джонсон назвал фаворита в матче Сакраменто - Голден Стэйт

Баскетбол
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Мэджик Джонсон назвал фаворита в матче Сакраменто - Голден Стэйт

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американец Ирвин "Мэджик" Джонсон поделился ожиданиями от продолжения серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между "Сакраменто Кингз" и "Голден Стэйт Уорриорз".

"После сегодняшнего вечера эта серия окончена. „Кингз“ ни за что не обыграют "Уорриорз" в Сан-Франциско", — написал Мэджик Джонсон в своих социальынх сетях.

Напомним, накануне в Сакраменто (США) на стадионе "Голден Уан-центр" состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз" (123:116)

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В статье: Мэджик Джонсон
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