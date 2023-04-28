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ФИБА назвала страны, которые будут принимать следующие чемпионаты мира у мужчин и женщин

Баскетбол
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Они состоятся в 2026 и 2027 году

ФИБА назвала страны, которые будут принимать следующие чемпионаты мира у мужчин и женщин

фото - Getty Images

Новина українською

Федерация баскетбола Катара (QBF) получила права на проведение Чемпионата мира по баскетболу FIBA 2027 года. Все игры планируется провести в Дохе.

Напомним, что ближайший чемпионат мира 2023 года также пройдет в Азии – с 25 августа по 10 августа, он состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Также ФИБА передала Немецкой баскетбольной федерации (DBB) право на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2026 года. Он состоится в сентябре 2026 года в Берлине и будет проходить на двух площадках – "Арене Берлин" и "Макс-Шмеллинг Халле".

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Источник:
ФБУ

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