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Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2023 по баскетболу
Был опубликован полный список групп
Фото: fiba.basketball
На Филиппинах состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2023. Участниками турнира во второй раз станут 32 команды.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 впервые в истории турнира пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Японии и Филиппинах. Стартует турнир 25 августа, а завершится 10 сентября.
Сборная Украины не попала в финальную часть турнира, ведь заняла в отборе на баскетбольный чемпионат мира пятое место.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Ангола, Доминиканская республика, Филиппины, Италия
Группа В: Южный Судан, Сербия, Китай, Пуэрто-Рико
Группа С: США, Иордания, Греция, Новая Зеландия
Группа D: Египет, Мексика, Черногория, Литва
Группа E: Германия, Финляндия, Австралия, Япония
Группа F: Словения, Кабо-Верде, Грузия, Венесуэла
Группа G: Иран, Испания, Кот-д'Ивуар, Бразилия
Группа H: Канада, Латвия, Ливан, Франция
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