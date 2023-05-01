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Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана

Баскетбол
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Баскетболист провел результативный матч

Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана

Новина українською

В рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции состоялся матч, в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Американский разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Таким образом, баскетболист "Уорриорз" стал вторым игроком в возрасте 35 лет и старше, набравшим 200 очков в серии плей-офф, и присоединился к легендарному Майклу Джордану.

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В статье: Стефен Карри
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