Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана

В рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции состоялся матч, в котором "Сакраменто Кингз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Американский разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Таким образом, баскетболист "Уорриорз" стал вторым игроком в возрасте 35 лет и старше, набравшим 200 очков в серии плей-офф, и присоединился к легендарному Майклу Джордану.