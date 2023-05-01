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Сборная Украины узнала соперников в пре-олимпийской квалификации

Баскетбол
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Она стартует 12 августа

Сборная Украины узнала соперников в пре-олимпийской квалификации

Фото: FIBA

Новина українською

Мужская национальная сборная Украины узнала соперников по групповому этапу пре-квалификационного олимпийского турнира, который пройдет 12-20 августа этого года.

По итогам жеребьевки команда Виталия Степановского попала в одну группу с Турцией, Болгарией и Исландией.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно занять первое или второе место в групповом этапе, а затем выиграть плей-офф.

Результаты жеребьевки для Европы:

Группа А: Чехия, Северная Македония, Израиль, Эстония.

Группа В: Португалия, Польша, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа С: Турция, Украина, Болгария, Исландия

Группа D: Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Швеция

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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