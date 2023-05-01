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Названа символическая сборная сезона Высшей лиги
В нее попал и баскетболист СумГУ
Фото: ФБУ
Завершился сезон в Высшей лиге, по итогам которого определен чемпион, обладатели медалей и индивидуальные награды.
Победителем чемпионата стала команда Ровно-ОШВСМ, MVP сезона Высшей лиги признана Алексея Адедирана
Символическая сборная сезона Высшей лиги:
Игорь Стародуб (ЗСО-СумГУ, 24 матча) - 22.8 очков, 5.0 подборов, 5.3 передач, 2.8 перехватов. РЭ 20,6
Алексей Соловьев (Ровно-ОШВСМ, 25 матчей) - 15.5 очков, 3.8 подборов, 3.3 передач, 1.5 перехватов. РЭ 13,7
Анатолий Челован (Кривбасс, 25 матчей) - 10.4 очков, 10.3 подборов, 1.5 передач. РЭ 16,5
Алексей Адедиран (Ровно-ОШВСМ, 25 матчей) - 17.0 очков, 6.9 подборов, 1.7 передач. РЭ 21,6
Максим Мочалов (Политехник, 25 матчей) - 25.5 очков, 11.3 подборов, 2.2 передач, 1.8 перехвата. РЭ 25,6
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