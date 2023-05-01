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Эмбиид может сыграть в 1/2 финала плей-офф НБА

Баскетбол
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Он принял участие в тренировке

Эмбиид может сыграть в 1/2 финала плей-офф НБА

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Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид поучаствовал в утренней бросковой тренировке команды. Об этом пишет обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

Отмечается, что участие Эмбиида в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с "Бостон Селтикс" находится под вопросом.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора.

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В статье: Джоэл Эмбиид
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