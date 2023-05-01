Эмбиид может сыграть в 1/2 финала плей-офф НБА

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид поучаствовал в утренней бросковой тренировке команды. Об этом пишет обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

Отмечается, что участие Эмбиида в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с "Бостон Селтикс" находится под вопросом.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора.