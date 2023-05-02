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Харден: Люди ожидают, что я буду набирать по 40–50 очков за матч
Баскетболист заявил, что не может на протяжении всей карьеры выступать на должном уровне
Фото: Philadelphia Inquirer
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден высказался по поводу того, как болельщики реагируют на его статистические показатели.
"На протяжении всего года люди ожидают, что я буду Джеймсом Харденом, который выходит на площадку и набирает по 40–50 очков. А потом люди говорят: "О, ты не можешь выигрывать, когда играешь на статистику". А потом я выхожу и набираю 20 очков и 11 передач. И все говорят: "Ну, он уже не тот Джеймс Харден", — приводит слова Хардена 6abc.
Напомним, сегодня "Филадельфия" одержала победу над "Бостон Селтикс" (119:115). Джеймс Харден стал самым результативным игроком, записав на свой счёт 45 очков.
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