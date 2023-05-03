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НБА. Лейкерс открыл счёт в серии с Голден Стэйт, Майами упустил победу в матче с Нью-Йорком

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Лейкерс открыл счёт в серии с Голден Стэйт, Майами упустил победу в матче с Нью-Йорком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Сан-Франциско (США) состоялся матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс".

Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он оформил монструозный дабл-дабл: 30 очков и 23 подбора. Также дабл-даблом отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов.

Разыгрывающий хозяев Стефен Карри сегодня отметился 27 очками и шестью подборами.

В паралельном матче "Нью-Йорк Никс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джейлен Брансон, набравший 30 очков.

У гостей больше всего очков набрал Калеб Мартин — 22. У его партнёра по "Майами" Гэйба Винсента на счету 21 балл за результативность.

Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 112:117 счёт в серии 0:1

Нью-Йорк Никс - Майами Хит 111:105 счёт в серии 1:1

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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