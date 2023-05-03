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Энтони Дэвис повторил достижение Тима Данкана

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Баскетболист провел результативный матч

Энтони Дэвис повторил достижение Тима Данкана

Фото: Los Angeles Times

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз" (117:112) набрал 30 очков, 23 подбора, пять передач и четыре блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 очков с игры.

Ранее только Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, пятью передачами и тремя блок-шотами в игре плей-офф НБА.

Напомним, в матче "Уорриорз" — "Лейкерс" дабл-даблом также отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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