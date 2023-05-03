Эмбиид может сыграть во втором матче полуфинала Восточной конференции с Бостоном

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид планирует принять участие во втором матче полуфинала Восточной конференции с "Бостон Селтикс". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"После получения награды MVP и празднований Эмбиид дал понять команде: "Я вернулся". Эмбиид в самом деле может вернуться в строй во второй игре с "Селтикс", — написал Чарания.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи.