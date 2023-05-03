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Эмбиид может сыграть во втором матче полуфинала Восточной конференции с Бостоном
Центровой планирует сыграть в полуфинальном матче
Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид планирует принять участие во втором матче полуфинала Восточной конференции с "Бостон Селтикс". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
"После получения награды MVP и празднований Эмбиид дал понять команде: "Я вернулся". Эмбиид в самом деле может вернуться в строй во второй игре с "Селтикс", — написал Чарания.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи.
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