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Эмбиид может сыграть во втором матче полуфинала Восточной конференции с Бостоном

Баскетбол
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Центровой планирует сыграть в полуфинальном матче

Эмбиид может сыграть во втором матче полуфинала Восточной конференции с Бостоном

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Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид планирует принять участие во втором матче полуфинала Восточной конференции с "Бостон Селтикс". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"После получения награды MVP и празднований Эмбиид дал понять команде: "Я вернулся". Эмбиид в самом деле может вернуться в строй во второй игре с "Селтикс", — написал Чарания.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи.

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В статье: Джоэл Эмбиид
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