НБА. Бостон разгромил Филадельфию и сравнял счет в серии

4 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч в рамках полуфинала Восточной конференции.

"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" – 121:87, счёт в серии 1-1

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата.

MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчей в плей-офф.

5 мая состоится второй матч серии полуфинала Западной конференции "Голден Стэйт Уорриорз" — "Лос-Анджелес Лейкерс".