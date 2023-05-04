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НБА. Бостон разгромил Филадельфию и сравнял счет в серии

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Результаты матчей НБА

НБА. Бостон разгромил Филадельфию и сравнял счет в серии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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4 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч в рамках полуфинала Восточной конференции.

"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" – 121:87, счёт в серии 1-1

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата.

MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчей в плей-офф.

5 мая состоится второй матч серии полуфинала Западной конференции "Голден Стэйт Уорриорз" — "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: НБА
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