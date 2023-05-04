Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монте Макнейр получил награду лучшему управленцу в НБА
Он занял первое место по итогам голосования с 98 очками в активе
фото - Getty Images
Генеральный менеджер и президент по баскетбольным операциям "Сакраменто Кингз" Монте Макнейр получил награду лучшему управленцу в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет официальный сайт лиги.
Макнейр по итогам голосования занял первое место с 98 очками. На втором месте расположился генеральный менеджер "Кливленд Кавальерс" Коби Олтмен — 66 очков. Генеральный менеджер "Юты Джаз" Джастин Заник и генеральный менеджер "Денвер Наггетс" Келвин Бут поделили третье место с 20 баллами каждый.
Макнейр пришёл в калифорнийский коллектив в сентябре 2020 года. Ранее с 2007 года специалист работал во фронт-офисе "Хьюстон Рокетс".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Россияне снова атаковали ночью шахедами. Есть прилеты в Одессе
- Отказ Месси, контракт Беллингема и рекорд Холанда. Главные новости за 3 мая
- Сборная Украины узнала соперников в пре-олимпийской квалификации
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО