Монте Макнейр получил награду лучшему управленцу в НБА

Генеральный менеджер и президент по баскетбольным операциям "Сакраменто Кингз" Монте Макнейр получил награду лучшему управленцу в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет официальный сайт лиги.

Макнейр по итогам голосования занял первое место с 98 очками. На втором месте расположился генеральный менеджер "Кливленд Кавальерс" Коби Олтмен — 66 очков. Генеральный менеджер "Юты Джаз" Джастин Заник и генеральный менеджер "Денвер Наггетс" Келвин Бут поделили третье место с 20 баллами каждый.

Макнейр пришёл в калифорнийский коллектив в сентябре 2020 года. Ранее с 2007 года специалист работал во фронт-офисе "Хьюстон Рокетс".