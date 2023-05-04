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Джеймс Харден подарил часы Джоэлу Эмбииду
Ранее игрока признали лучшим центровым
Фото: basketnews.com
Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден подарил часы Rolex партнёру по команде центровому Джоэлу Эмбииду. Ранее Эмбиид был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2022/2023. Сам Харден также признавался MVP НБА в сезоне-2017/2018.
В данный момент "Филадельфия" проводит полуфинальную серию плей-офф Восточной конференции с "Бостон Селтикс". В первом матче Харден набрал 45 очков, а его команда одержала гостевую победу со счётом 119:115.
Вторая игра состоится сегодня, 4 мая, на стадионе "Ти Ди Гарден" в Бостоне.
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