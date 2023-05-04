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Уэстбрук и Беверли замахнулись на чемпионские перстни
Баскетболисты играли за Лейкерс
Фото: Sportscasting
Защитник "Чикаго Буллз" Патрик Беверли рассказал, что расчитывает вместе с разыгрывающим "Клипперс" Расселлом Уэстбруком получить чемпионский перстень, если "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграет титул в этом сезоне НБА. Оба игрока выступали за "Лейкерс" в нынешнем сезоне, но покинули команду перед дедлайном обменов.
"Эй, Пат. Если "Лейкерс" выиграют, я буду ждать свой перстень", — сказал Уэстбрук в подкасте Беверли.
"Не буду врать, я тоже буду ждать это кольцо", – ответил Беверли.
Напомним, в настоящий момент "Лос-Анджелес" играет полуфинальную серии плей-офф НБА Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз".
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