Уэстбрук и Беверли замахнулись на чемпионские перстни

Защитник "Чикаго Буллз" Патрик Беверли рассказал, что расчитывает вместе с разыгрывающим "Клипперс" Расселлом Уэстбруком получить чемпионский перстень, если "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграет титул в этом сезоне НБА. Оба игрока выступали за "Лейкерс" в нынешнем сезоне, но покинули команду перед дедлайном обменов.

"Эй, Пат. Если "Лейкерс" выиграют, я буду ждать свой перстень", — сказал Уэстбрук в подкасте Беверли.

"Не буду врать, я тоже буду ждать это кольцо", – ответил Беверли.

Напомним, в настоящий момент "Лос-Анджелес" играет полуфинальную серии плей-офф НБА Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз".