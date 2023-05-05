Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голден Стэйт сравнял счёт в серии с Лейкерс
Результаты матчей плей-офф
В Сан-Франциско состоялся второй матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:100.
Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов со скамейки запасных.
Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:100, счёт в серии 1-1
Популярное сейчас
- Долгожданное чемпионство Наполи, Динамо победило Ворсклу. Главные новости за 4 мая
- Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ
- Поворознюк: В Динамо думают, что они все великие, выходят как мажоры на такие как мы команды
- НБА. Харден принес победу Филадельфии, Денвер удвоил преимущество в серии с Финиксом
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 09:03 Весь спорт НБА. Лейкерс открыл счёт в серии с Голден Стэйт, Майами упустил победу в матче с Нью-Йорком
- 09:41 Весь спорт НБА. Ирвинг и Дончич принесли победу Далласу над Ютой, Уорриорз проиграли второй матч после возвращения Карри
- 09:27 Весь спорт НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону