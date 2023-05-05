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Голден Стэйт сравнял счёт в серии с Лейкерс

Баскетбол
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Голден Стэйт сравнял счёт в серии с Лейкерс

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В Сан-Франциско состоялся второй матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:100.

Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов со скамейки запасных.

Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:100, счёт в серии 1-1

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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