Голден Стэйт сравнял счёт в серии с Лейкерс

В Сан-Франциско состоялся второй матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:100.

Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов со скамейки запасных.

Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:100, счёт в серии 1-1