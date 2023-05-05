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Джоэл Эмбиид может пропустить матч с Бостоном
Баскетболист недавно восстановился от травмы
Фото: MARCA
Звёздный центровой, лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид может не принять участия в третьем матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с "Бостон Селтикс".
По информации пресс-службы клуба, возможное участие действующего MVP регулярного чемпионата находится под вопросом.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в четырёх играх, набирая в среднем 18,8 очка, 9,3 подбора и три передачи.
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