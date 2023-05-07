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НБА. Плей-офф. Майами вырывается вперед в противостоянии с Нью-Йорк
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Майами" - "Нью-Йорк"
105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16)
"Майами": Батлер (28+4 подбора, 3 передачи), Сотрясение (19+3 подбора), Адебайо (17+12 подборов), Лаури (14+3 подбора +4 передачи), Зеллер (6+6 подбора), Винсент (5+4 передачи), Хайсмит (5+6 подборов), Лав (4+9 подборов +4 передачи), Робинсон (4), Мартин (3+5 подборов), Юртсевен (0)
"Нью-Йорк": Брансон (20+6 подборов +8 передач), Харт (15+12 подборов), Барретт (14+3 подбора), Куикли (12), Рэндл (10 + 14 подборов), Граймс (8) , Топпин (5+3 подбора), Робинсон (2+5 подборов), Хартенштайн (0+3 подбора)
Счет в серии – 2-1
"Лейкерс" - "Голден Стейт"
127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29)
"Лейкерс": Дэвис (25+13 подборов +4 блок-шота), Рассел (21+5 потерь), Джеймс (21+8 подборов +8 передач), Ривз (10), Вандербилт (2) – старт; Шредер (12), Уокер (12), Харрисон (9), Кристи (6), Хатимура (5), Томпсон (2), Браун (2).
"Голден Стейт": Карри (23), Виггинс (16+9 подборов), Томпсон (15+7 подборов +6 потерь), Дж. Грин (2), Др. Грин (2) – старт; Куминга (10), Пэйтон (8), Пул (5+6 передач), Дивинченцо (5), Муди (5), Луни (3), Лэмб (3).
Счет в серии – 2-1
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