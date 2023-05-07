Леброн Джеймс дал замечательный совет молодым игрокам

Американский баскетболист Леброн Джеймс дал совет своим молодым партнерам по команде. Его слова цитирует Clutch Points:

"Я думаю, что для молодых ребят, не участвовавших в матчах плей-офф, просто держитесь подальше от телевизора, держитесь подальше от социальных сетей.

Если вы выиграете игру, каждый станет лучшим игроком в мире. Вы проиграете – они обольют вас грязью. Это почти так просто. Все дело в тренировке вашего ума для следующего вызова. Эта игра закончилась, вы хорошо играли, круто.

Когда вы смотрите другие матчи плей-офф, смотрите их без звука и включайте музыку в фоновом режиме, вот что я делаю.

Я не в социальных сетях. Мое ближайшее окружение не говорит об этом, поэтому я не слышал шума" – сказал он.