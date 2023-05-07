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Леброн Джеймс дал замечательный совет молодым игрокам
Совершенно верно
Фото: Sportscasting
Американский баскетболист Леброн Джеймс дал совет своим молодым партнерам по команде. Его слова цитирует Clutch Points:
"Я думаю, что для молодых ребят, не участвовавших в матчах плей-офф, просто держитесь подальше от телевизора, держитесь подальше от социальных сетей.
Если вы выиграете игру, каждый станет лучшим игроком в мире. Вы проиграете – они обольют вас грязью. Это почти так просто. Все дело в тренировке вашего ума для следующего вызова. Эта игра закончилась, вы хорошо играли, круто.
Когда вы смотрите другие матчи плей-офф, смотрите их без звука и включайте музыку в фоновом режиме, вот что я делаю.
Я не в социальных сетях. Мое ближайшее окружение не говорит об этом, поэтому я не слышал шума" – сказал он.
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