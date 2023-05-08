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НБА. Филадельфия и Финикс сравняли счёт в серии плей-офф

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Результаты матчей НБА

НБА. Филадельфия и Финикс сравняли счёт в серии плей-офф

Новина українською

8 мая состоялся ещё один игровой день плей-офф НБА, в котором было сыграно два матча.

"Филадельфия Сиксерс" – "Бостон Селтикс" – 116:115 ОТ, счёт в серии 2-2.

"Финикс Санз" – "Денвер Наггетс" – 129:124, счёт в серии 2-2.

Во втором матче дня было немало отличных индивидуальных перформансов.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Девин Букер. Сегодня на его счету дабл-дабл: 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе тоже дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов и шесть ассистов

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