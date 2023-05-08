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Кевин Дюрант и Девин Букер установили рекорд результативности в НБА

Баскетбол
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Баскетболисты провели результативные матчи

Кевин Дюрант и Девин Букер установили рекорд результативности в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидеры "Финикс Санз" Кевин Дюрант и Девин Букер стали первым дуэтом в истории НБА, каждый из которых сумел набрать по меньшей мере 35 очков, пять подборов и пять результативных передач в матчах плей-офф, идущих один за другим. Об этом пишет ESPN Stats & Info.

Дюрант в четвёртом матче в рамках полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" набрал 36 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть результативных передач. В третьем матче серии на его счету было 39 очков, девять подборов и восемь результативных передач.

На счету Букера в четвёртом матче серии с "Денвером" 36 очков, шесть подборов и 12 передач.

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В статье: Кевин Дюрант Девин Букер
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