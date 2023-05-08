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Кевин Дюрант повторил достижение Карима Абдул-Джаббара

Баскетбол
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Лидер по этому показателю Леброн Джеймс

Кевин Дюрант повторил достижение Карима Абдул-Джаббара

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Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант повторил статистическое достижение, которое прежде удавалось лишь четырём игрокам Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент в активе Дюранта 75 матчей с 30+ очками в плей-офф НБА.

Такое же количество у Карима Абдул-Джаббара. У Коби Брайанта таких матчей 88. У Майкла Джордана 109, а лидирует по этому показателю Леброн Джеймс — в его активе встреч в плей-офф с 30+ очками сейчас 118.

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Ранее сообщалось, что Дюрант вместе с Девином Букером стали первым дуэтом в истории НБА, каждый из которых сумел набрать по меньшей мере 35 очков, пять подборов и пять результативных передач в матчах плей-офф, идущих один за другим.

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В статье: Кевин Дюрант
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