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НБА. Лейкерс и Хит увеличили отрыв в плей-офф

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

НБА. Лейкерс и Хит увеличили отрыв в плей-офф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Состоялся ещё один игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.

"Майами Хит" – "Нью-Йорк Никс" – 109:101, счёт в серии 3-1.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 104:101, счёт в серии 3-1.

В центральной встрече дня звёздный разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. Почти трипл-дабл набрал форвард Дрэймонд Грин: 8 очков, 10 подборов и 7 результативных передач.

Хорошую игру провёл четырёхкратный чемпион НБА форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс. На его счету сегодня 27 очков, 9 подборов и 6 ассистов.

Благодаря этой победе "Лейкерс" увеличили свое преимущество в серии.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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