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Леброн Джеймс побил рекорд легенды НБА

Баскетбол
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Баскетболист провел результативный матч

Леброн Джеймс побил рекорд легенды НБА

Фото: Sportscasting

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором очередного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер "Лейкерс" стал новым лидером по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Сейчас в активе Джеймса 2364 реализованных двухочковых в плей-офф. У Абдул-Джаббара их 2357. В этом сезоне НБА Леброн побил другой рекорд Абдул-Джаббара. 8 февраля в матче с "Оклахома-Сити Тандер" Джеймс обошёл его по числу очков в лиге. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с "Тандер" их стало 38 390.

Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз" (104:101, 3-1 в серии) Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач.

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