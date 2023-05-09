Леброн Джеймс побил рекорд легенды НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором очередного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер "Лейкерс" стал новым лидером по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Сейчас в активе Джеймса 2364 реализованных двухочковых в плей-офф. У Абдул-Джаббара их 2357. В этом сезоне НБА Леброн побил другой рекорд Абдул-Джаббара. 8 февраля в матче с "Оклахома-Сити Тандер" Джеймс обошёл его по числу очков в лиге. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с "Тандер" их стало 38 390.

Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз" (104:101, 3-1 в серии) Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач.