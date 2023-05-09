Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс побил рекорд легенды НБА
Баскетболист провел результативный матч
Фото: Sportscasting
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором очередного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер "Лейкерс" стал новым лидером по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.
Сейчас в активе Джеймса 2364 реализованных двухочковых в плей-офф. У Абдул-Джаббара их 2357. В этом сезоне НБА Леброн побил другой рекорд Абдул-Джаббара. 8 февраля в матче с "Оклахома-Сити Тандер" Джеймс обошёл его по числу очков в лиге. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с "Тандер" их стало 38 390.
Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с "Голден Стэйт Уорриорз" (104:101, 3-1 в серии) Леброн набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть результативных передач.
Популярное сейчас
- Без авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- День Поражения Ювентуса. Полный текст апелляции признает его виновным
- НБА. Лейкерс и Хит увеличили отрыв в плей-офф
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО