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Защитник Лейкерс Лонни Уокер приблизился к рекорду Коби Брайанта

Баскетбол
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Он провел результативный матч

Защитник Лейкерс Лонни Уокер приблизился к рекорду Коби Брайанта

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Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лонни Уокер приблизился к рекорду легенды клуба Коби Брайанта.

В четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с "Голден Стэйт Уорриорз" Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти. При этом встречу он начинал со скамейки запасных.

В истории "Лейкерс" подобное удавалось лишь Брайанту. В матче с "Ютой Джаз" он набрал 17 очков в четвёртой четверти, также начав встречу со скамейки запасных.

Следующую игру "Голден Стэйт" и "Лос-Анджелес" проведут 11 мая в Сан-Франциско.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт
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