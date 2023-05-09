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Защитник Лейкерс Лонни Уокер приблизился к рекорду Коби Брайанта
Он провел результативный матч
Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лонни Уокер приблизился к рекорду легенды клуба Коби Брайанта.
В четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с "Голден Стэйт Уорриорз" Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти. При этом встречу он начинал со скамейки запасных.
В истории "Лейкерс" подобное удавалось лишь Брайанту. В матче с "Ютой Джаз" он набрал 17 очков в четвёртой четверти, также начав встречу со скамейки запасных.
Следующую игру "Голден Стэйт" и "Лос-Анджелес" проведут 11 мая в Сан-Франциско.
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