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НБА. Денвер переиграл Финикс, Филадельфия оказалась сильнее Бостона

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Результаты матчей НБА

НБА. Денвер переиграл Финикс, Филадельфия оказалась сильнее Бостона

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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10 мая в пятом матче полуфинала Западной конференции, в котором было сыграно два матча.

"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" – 103:115, счёт в серии 2-3.
"Денвер Наггетс" – "Финикс Санз" – 118:102, счёт в серии 3-2.

Самым результативным игроком в последней встрече стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру в нападении продемонстрировал форвард Майкл Портер — 19 очков и восемь подборов. Отличную игру со скамейки показал Брюс Браун — 25 очков.

Звёздный форвард "Санз" Кевин Дюрант оформил дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов. Защитник Девин Букер отметился 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

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