Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена в плей-офф НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА среди центровых.

Это случилось после пятого матча полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с "Финикс Санз" (118:102, 3-2 в серии). У Чемберлена таких трипл-даблов девять, у Йокича их теперь десять.

Напомним, в пятом матче серии с "Финиксом" Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач.