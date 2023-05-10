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Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена в плей-офф НБА
Баскетболист побил рекорд по количеству трипл-даблов
Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА среди центровых.
Это случилось после пятого матча полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с "Финикс Санз" (118:102, 3-2 в серии). У Чемберлена таких трипл-даблов девять, у Йокича их теперь десять.
Напомним, в пятом матче серии с "Финиксом" Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач.
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