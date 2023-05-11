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НБА. Голден Стэйт сократил отрыв в серии с Лейкерс, Майами Хит не справился с Нью-Йорк Никс
Результаты матчей плей-офф НБА
Фото: Los Angeles Times
11 мая состоялось два матча плей-офф НБА
"Нью-Йорк Никс" – "Майами Хит" – 112:103, счёт в серии 2-3.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 121:106, счёт в серии 2-3.
Яркую игру показал разыгрывающий "Никс" Джейлена Брансона. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру показал звёздный разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри. В его активе 27 очков и восемь ассистов.
Центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис получил травму в одном из игровых эпизодов и досрочно закончил матч.
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