НБА. Голден Стэйт сократил отрыв в серии с Лейкерс, Майами Хит не справился с Нью-Йорк Никс

11 мая состоялось два матча плей-офф НБА

"Нью-Йорк Никс" – "Майами Хит" – 112:103, счёт в серии 2-3.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 121:106, счёт в серии 2-3.

Яркую игру показал разыгрывающий "Никс" Джейлена Брансона. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Также хорошую игру показал звёздный разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри. В его активе 27 очков и восемь ассистов.

Центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис получил травму в одном из игровых эпизодов и досрочно закончил матч.