Леброн Джеймс: Мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался об обвинениях в симуляции. Керр привёл в пример ФИБА, согласно правилам которой игрокам выписывается технический фол за симуляции.

"Наша игра — атака в трёхсекундной зоне. Мы не против контактного баскетбола. И мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции", — приводит слова Леброна журналист Майк Тределл на своей странице в социальных сетях.

Во втором раунде плей-офф "Лос-Анджелес Лейкерс" играет с "Уорриорз".