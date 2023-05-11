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Леброн Джеймс: Мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции
Баскетболист высказался о обвинениях в симуляции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался об обвинениях в симуляции. Керр привёл в пример ФИБА, согласно правилам которой игрокам выписывается технический фол за симуляции.
"Наша игра — атака в трёхсекундной зоне. Мы не против контактного баскетбола. И мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции", — приводит слова Леброна журналист Майк Тределл на своей странице в социальных сетях.
Во втором раунде плей-офф "Лос-Анджелес Лейкерс" играет с "Уорриорз".
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