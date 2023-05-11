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Леброн Джеймс: Мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции

Баскетбол
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Баскетболист высказался о обвинениях в симуляции

Леброн Джеймс: Мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался об обвинениях в симуляции. Керр привёл в пример ФИБА, согласно правилам которой игрокам выписывается технический фол за симуляции.

"Наша игра — атака в трёхсекундной зоне. Мы не против контактного баскетбола. И мы не та команда, которая будет искать возможности для симуляции", — приводит слова Леброна журналист Майк Тределл на своей странице в социальных сетях.

Во втором раунде плей-офф "Лос-Анджелес Лейкерс" играет с "Уорриорз".

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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