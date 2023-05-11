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Энтони Дэвис избежал травмы в матче с Голден Стэйт
Баскетболист не смог доиграть матч
Фото: Los Angeles Times
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сумел самостоятельно покинуть арену после пятого матча серии с "Голден Стэйт Уорриорз".
Напомним, по ходу игры Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового "Уорриорз" Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.
Однако после матча инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Дэвис избежал сотрясение мозга и чувствует себя хорошо.
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