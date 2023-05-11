Энтони Дэвис избежал травмы в матче с Голден Стэйт

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сумел самостоятельно покинуть арену после пятого матча серии с "Голден Стэйт Уорриорз".

Напомним, по ходу игры Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового "Уорриорз" Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.

Однако после матча инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Дэвис избежал сотрясение мозга и чувствует себя хорошо.