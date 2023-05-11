Дарвин Хэм: Я считаю, что Джеймс должен был попасть в первую пятёрку

Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм прокомментировал включение форварда Леброна Джеймса в третью символическую пятёрку сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Потрясающе, что он был выбран. Я считаю, что Джеймс должен был попасть в первую пятёрку за то, что в своём возрасте он продолжает демонстрировать отличные результаты", — приводит слова Хэма инсайдер ESPN Марк Джей Спирс на своей странице в социальных сетях.

Всего за карьеру 38-летний Джеймс 19 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, из них 13 раз он был включён в первую пятёрку.