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Дарвин Хэм: Я считаю, что Джеймс должен был попасть в первую пятёрку
Баскетболист проводит неплохой сезон
Фото: MARCA
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм прокомментировал включение форварда Леброна Джеймса в третью символическую пятёрку сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Потрясающе, что он был выбран. Я считаю, что Джеймс должен был попасть в первую пятёрку за то, что в своём возрасте он продолжает демонстрировать отличные результаты", — приводит слова Хэма инсайдер ESPN Марк Джей Спирс на своей странице в социальных сетях.
Всего за карьеру 38-летний Джеймс 19 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, из них 13 раз он был включён в первую пятёрку.
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