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Названы сроки возвращения Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Баскетболист не получил серьезной травмы

Названы сроки возвращения Энтони Дэвиса

фото - latimes.com

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сможет принять участие в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с "Голден Стэйт Уорриорз", если не произойдёт никаких эксцессов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель и инсайдер Крис Хайнс.

Напомним, по ходу пятого матча с "Уорриорз" Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового соперников Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку.

Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.

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В статье: Энтони Дэвис
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