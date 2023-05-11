Названы сроки возвращения Энтони Дэвиса

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сможет принять участие в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с "Голден Стэйт Уорриорз", если не произойдёт никаких эксцессов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель и инсайдер Крис Хайнс.

Напомним, по ходу пятого матча с "Уорриорз" Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового соперников Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку.

Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.