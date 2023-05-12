НБА. Денвер завершил серию с Финиксом, Бостон вірвал победу у Филадельфии

12 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.

"Филадельфия Сиксерс" – "Бостон Селтикс" – 86:95, счёт в серии 3-3.

"Финикс Санз" – "Денвер Наггетс" – 100:125, счёт в серии 2-4.

Самым результативным игроком второй встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.

Форвард "Санз" Кевин Дюрант набрал 23 очка, сделал пять подборов и то же количество передач.

Таким образом счёт в серии 4-2 в пользу "Денвера".