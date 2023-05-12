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НБА. Денвер завершил серию с Финиксом, Бостон вірвал победу у Филадельфии
Результаты матчей НБА
Фото: ФБУ
12 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.
"Филадельфия Сиксерс" – "Бостон Селтикс" – 86:95, счёт в серии 3-3.
"Финикс Санз" – "Денвер Наггетс" – 100:125, счёт в серии 2-4.
Самым результативным игроком второй встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.
Форвард "Санз" Кевин Дюрант набрал 23 очка, сделал пять подборов и то же количество передач.
Таким образом счёт в серии 4-2 в пользу "Денвера".
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