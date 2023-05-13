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НБА. Плей-офф. Майами и Лейкерс выходят в следующий раунд.
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая состоялись матчи второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Майами" - "Нью-Йорк"
96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21)
"Майами": Батлер (24+8 подборов), Адебайо (23+9 подборов), Струс (14), Винсент (7), Лав (3) – старт; Лаури (11+9 передач), Калеб Мартин (8), Д. Робинсон (6), Зеллер (0).
"Нью-Йорк": Брансон (41), Рэндл (15+11 подборов), Барретт (11), Граймс (3), Робинсон (2+11 подборов) – старт; Харт (11+7 подборов), Топпин (7), Хартенштайн (2+4 блок-шота), Макбрайд (0).
Счет в серии: - 4-2
"Лейкерс" - "Голден Стейт"
122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24)
"Лейкерс": Джеймс (30+9 подборов + 9 передач), Ривз (23+6 передач), Рассел (19), Дэвис (17+20 подборов), Шредер (3) – старт; Уокер (13), Хатимура (9), Бизли (3), Вандербилт (2), Браун (2), Харрисон (1), Кристи (0), Томпсон (0).
"Голден Стейт": Карри (32), Др. Грин (9+9 подборов), Томпсон (8), Виггинс (6), Пэйтон II (4) – старт; Дивинченцо (16), Луни (9+18 подборов), Пул (7), Муди (6), Куминга (2), Лэмб (2), Болдуин (0).
Счет в серии – 4-2
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