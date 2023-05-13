  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Дальний бросок Ривза – на вершине хит парада ТОП 5 лучших моментов дня
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Дальний бросок Ривза – на вершине хит парада ТОП 5 лучших моментов дня

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Очень красиво

НБА. Дальний бросок Ривза – на вершине хит парада ТОП 5 лучших моментов дня

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 мая состоялось два матча плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА подготовила подборку ТОП 5 лучших моментов игрового тура. На вершине рейтинга дальнее попадание игрока "Лейкерса" Остина Ривза.

ТОП 5 лучших моментов тура:

По теме
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Майами и Лейкерс выходят в следующий раунд.
yellow-arrow
НБА. Денвер завершил серию с Финиксом, Бостон вірвал победу у Филадельфии
yellow-arrow
Названы сроки возвращения Энтони Дэвиса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде