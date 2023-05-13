Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Дальний бросок Ривза – на вершине хит парада ТОП 5 лучших моментов дня
Очень красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая состоялось два матча плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА подготовила подборку ТОП 5 лучших моментов игрового тура. На вершине рейтинга дальнее попадание игрока "Лейкерса" Остина Ривза.
ТОП 5 лучших моментов тура:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда
- Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая
- Никола Йокич побил рекорд Уилта Чемберлена в плей-офф НБА
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн