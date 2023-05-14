Финикс уволили главного тренера команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" уволил главного тренера Монти Уильямса. Об этом сообщает ESPN.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровского, решение о расторжении контракта между специалистом и клубом принял лично владелец команды Мэтт Ишбия.

Отметим, что последней игрой Монти во главе "Финикса" стал шестой поединок против "Денвера" в плей-офф НБА, где подопечные Уильямса проиграли.

Тренер проработал во главе команды 4 года. В 2021 году он вывел коллектив в финал НБА (уступили "Милуоки").