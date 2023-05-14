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Финикс уволили главного тренера команды

Баскетбол
Обновлено
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Проработал 4 года

Финикс уволили главного тренера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" уволил главного тренера Монти Уильямса. Об этом сообщает ESPN.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровского, решение о расторжении контракта между специалистом и клубом принял лично владелец команды Мэтт Ишбия.

Отметим, что последней игрой Монти во главе "Финикса" стал шестой поединок против "Денвера" в плей-офф НБА, где подопечные Уильямса проиграли.

Тренер проработал во главе команды 4 года. В 2021 году он вывел коллектив в финал НБА (уступили "Милуоки").

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В статье: Финикс Санз
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