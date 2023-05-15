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Джейсон Тейтум побил рекорд Карри по результативности в серии плей-офф
Форвард проводит отличный сезон
Фото: slamdunk
Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум побил рекорд по результативности в седьмых матчах серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
В последней игре полуфинала Восточной конференции с "Филадельфией" американский игрок набрал 51 очко, 13 подборов, пять передач и два перехвата.
Ранее рекорд установил защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, который набрал 50 очков в матче с "Сакраменто".
Напомним, в последнем матче "Бостон Селтикс" обыграл "Филадельфию Сиксерс" со счётом 112:88.
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