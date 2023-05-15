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Джа Морант может получить длительную дисквалификацию из-за инцидента с оружием
Расследование уже провели
Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о возможной более длительной дисквалификации разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта.
"Джа Морант может столкнуться со вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в следующем сезоне", – заявил Войнаровски.
Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента.
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