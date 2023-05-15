Джоэл Эмбиид: Проиграли лучшей команде лиги в семи матчах

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид высказался по поводу поражения в полуфинальной серии Восточной конференции от команды "Бостон Селтикс".

Напомним, седьмой матч серии завершился в пользу хозяев со счётом 112:88.

"Проиграли лучшей команде лиги в семи матчах… Думаю, по большей части мы играли жёстко, но мы проиграли", — сказал Эмбиид после матча.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота.